16:16 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Огорчило, что "Урал" пропустил гол"

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Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов после матча 14-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) заявил, что его огорчил пропущенный мяч.

- Матч получился непростым, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Хотели сыграть на контратаках, чтобы создать пространство. С них в итоге и забили. Огорчил пропущенный мяч, но в целом мы сделали все, что планировали. Самое важное - три очка. Погода сыграла свою роль, но у нас такой климат... Мы к этому готовы.

Урал - Оренбург

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