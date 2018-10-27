16:18 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов - об удалении Фидлера: "Я немножко в шоке"

Обсудить
0

Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов после матч 12-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1) заявил, что не понимает, почему удалили хавбека Артема Фидлера.

- Мы понимали, что матч будет непростым, легких игр нет, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - К чему готовились, то и увидели. Важно было не проигрывать единоборства, но мы как раз пропустили такой мяч, потеряли концентрацию. Затем добавили в агрессии, забили гол. Получилась боевая игра. Удаление Фидлера? Я немножко в шоке. Сами ребята спрашивают, что случилось. 

Урал - Уфа

 Все о чемпионате России - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...