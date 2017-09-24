Дмитрий Парфенов - об игре с "Уралом": "Не хочу лишнего наговорить"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после гостевого матча 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:3) односложно ответил на вопросы телекорреспондента. По всей видимости, специалист не горел желанием обсуждать игру и ее события.

– Какой был план? Победить! – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – К чему готовились? Мы настраивались на игру в футбол, старались играть в футбол, но провались в начале. Пытались исправить... Не хочу ничего лишнего наговорить. Есть люди, которые посмотрят. Мы будем разбирать, чего не хватило.

Отметим, что в игре в ворота "Тосно" было назначено два пенальти, которые реализовали хозяева поля. При этом, по оценке эксперта "СЭ" Александра БОБРОВА, главный арбитр Евгений Турбин должен был дважды наказать "Урал" 11-метровыми, а еще один - гостей.

Трансляция матча "Урал" – "Тосно"