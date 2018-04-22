Дмитрий Парфенов: "Ни "Зениту", ни "Спартаку" такие пенальти не поставили бы"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от "Амкара" (0:2) отметил, что назначенный в первом тайме одиннадцатиметровый в ворота хозяев перевернул игру.

– Когда проигрываешь так – ощущения двоякие – сказал Парфенов. – Один эпизод перевернул игру. Я никогда не жалуюсь и не комментирую эти вещи, но, думаю, ни "Зениту", ни "Спартаку" такие пенальти не поставили бы. Мяч уже в Неве плавает, соперник и наш защитник были в одинаковой ситуации. Таких эпизодов можно каждую игру ставить по три-четыре. Ладно, это все эмоции – мы опять не набрали очки. Начало было очень хорошим, но этот эпизод повлиял на дальнейший ход матча, потому что ребята начали нервничать и переживать. Никто не говорил, что будет легко, мы понимали, что этот турнир – сложный, руки не опускаем, будем до последнего кусаться, цепляться и всеми путями пытаться сохранить прописку. (Егор БЫЧКОВ)