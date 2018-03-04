Дмитрий Парфенов: "Нет сомнений, матч со "СКА-Хабаровск" будет боевой"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" сказал, что для него важно добиться результата. Наставник команды из Ленинградской области добавил, что в связи с изменениями в составе будет варьировать тактику.

- Слава богу, все живы-здоровы. Самое главное, на тренировках проделали большой объем работы, - сказал во флеш-интервью Парфенов. - Добавились новые игроки, которым было нужно время, чтобы подстроиться под требования, которые есть у нас. Да, произошли потери, но жизнь продолжается. Для этого и были сделаны приобретения - усилиться, заменить этих ребят и собрать команду в единое целое.

- Как-то тактика изменилась?

- Мяч остался такой же, поле по размерам такое же. А тактика, по игре будем варьировать и смотреть... Что сейчас раньше времени говорить - пусть соперник думает.

- Игра, как говорится, за шесть очков. Будете играть от нападения, или от обороны? Что важнее?

- Важнее добиться результата. Мой коллега также скажет. Любой будет доволен результату. Когда результат приходит с качеством игры, это радует вдвойне.

Игра за три очка. Никто ничего не менял. То, что будет хороший боевой матч, нет сомнения. К нему и готовимся.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Тосно" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.