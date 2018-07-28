Дмитрий Парфенов: "Немного в шоке от результата"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов признался, что шокирован проигрышем "Анжи" в матче 1-го тура премьер-лиги. Екатеринбуржцы уступили махачкалинцам со счетом 0:1.

– Мы в шоке от результата находимся немного. Мы ожидали, что соперник плотно сыграет в обороне, что много моментов не будет. Знали это, готовились к этому, тем не менее моменты создавали. Думали, видимо, не забьем – потом появится еще момент и забьем, но... Во втором тайме немного сломалась игра. Стали совершать простые ошибки, простые потери и соперник это почувствовал. В контратаке одним ударом решил исход. Вот так.

– Как только ваша команда прибавляла в скорости в атаке, у соперника сразу начинались проблемы в защите. Но ваши игроки нечасто этим пользовались. Есть ресурс для усиления этого компонента?

– Есть. Он в игроках. Мы и хотели этого, хотели быстро переходить из обороны в атаку.

– Как оцените взаимодействие Меркулова и Эль Кабира? Во втором тайме созидание немного свалилось на правый фланг.

– Когда команда не выигрывает, все виноваты. Да, взаимодействие не лучшее было.

– Ильин довольно яркую игру показал, но команде явно не хватило атакующего потенциала. Как собираетесь усиливать атакующую мощь?

– За счет этих игроков, которые есть. Плюс, идет работа по игроку в группу атаки. (Алексей МАКСИМОВ)