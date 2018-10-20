16:35 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Не выиграть такой матч - преступление"

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Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов – о матче с "Крыльями Советов" (1:1) в 11-м туре чемпионата России.

- Что случилось после первого тайма? Как раз об этом говорили в перерыве, что нужно выйти и показать сопернику, что шансов нет, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Не забиваем явные моменты, получаем гол с полумомента. Не выиграть такой матч - преступление совершили.  Надо спокойно доводить такие матчи (до победы – прим "СЭ"). Получили обратное удаление - детский сад. По удалению надо сначала услышать Евсеева, чтобы сделать выводы.  Кто был ближе к победе? Мы владели преимуществом, создали много моментов, которые надо реализовывать, а не разбрасываться ими.

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Урал - Крылья Советов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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