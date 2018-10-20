Дмитрий Парфенов: "Не выиграть такой матч - преступление"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов – о матче с "Крыльями Советов" (1:1) в 11-м туре чемпионата России.

- Что случилось после первого тайма? Как раз об этом говорили в перерыве, что нужно выйти и показать сопернику, что шансов нет, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Не забиваем явные моменты, получаем гол с полумомента. Не выиграть такой матч - преступление совершили. Надо спокойно доводить такие матчи (до победы – прим "СЭ"). Получили обратное удаление - детский сад. По удалению надо сначала услышать Евсеева, чтобы сделать выводы. Кто был ближе к победе? Мы владели преимуществом, создали много моментов, которые надо реализовывать, а не разбрасываться ими.

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