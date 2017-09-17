Дмитрий Парфенов: "Не хочется обсуждать удаление Шахова на эмоциях"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) отметил, что защитник Виталий Шахов, получивший красную карточку в первом тайме, извинился перед партнерами по команде. Специалист доволен, что команда не вышла на вторую половину встречи с опущенной головой и поднятыми руками.

- Прокомментируйте эпизод с удалением. Вы эмоционально реагировали на некоторые решения судьи.

- Нам вручили приз fair play (перед началом матча премию получил капитан "Тосно" Давид Юрченко. - Прим. "СЭ"). Хотим получить его и в следующем месяце, поэтому не будут комментировать такие моменты. Есть ситуации, за которые отвечаю я и ребята, а есть ситуации, за которые отвечают другие.

- Что сказал Шахов о своем удалении?

- Разберем это с ним позже. Сейчас много эмоций, не хочется обсуждать такие моменты в таком состоянии. Он взрослый человек, все понимает, извинился перед командой. В перерыве я сказал, что у нас два пути - выйти на второй тайм с опущенной головой и поднятыми руками или выйти сражаться.Нам повезло, но мы этого хотели. Рад за ребят.

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