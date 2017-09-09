Дмитрий Парфенов: "На некоторых наших игроков вызов в сборную повлиял в худшую сторону"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 9-го тура чемпионата России с "Анжи" заявил, что соперник наказал его футболистов за самоуспокоенность. Также специалист выразил надежду на положительный результат во встрече со "Спартаком" в 10-м туре.

– Искрометный матч для болельщиков, но не для тренеров – начал Парфенов. – Забили быстрый гол, могли сразу удвоить счет, но не использовали возможность и успокоились. Подумали, что всю игру будет столько моментов. Нельзя так успокаиваться. Только после того как забили второй мяч, можно вести себя немного по-другому.

"Анжи" нас за это наказал. Непозволительная роскошь! Очень просто даем соперникам реализовывать моменты – это непозволительная роскошь. А потом всеми силами стараемся выправить ситуацию, тратим много сил и получаем моменты у своих ворот в концовке. Плюс "Анжи" выпустил свежую группу атаки. Хотя при счете 2:2 у нас были хорошие возможности забить третий гол. Но имеем то, что имеем.

– С каким настроением вернулись ваши игроки из сборной России?

– Если бы сегодня выиграли, настроение было бы лучше. На некоторых игроков вызов в сборную повлиял в худшую сторону.

– В следующем туре вы играете со "Спартаком". Для вас это будет особенный матч?

– Кривить душой не буду. "Спартак" для меня – не чужой клуб. Будем готовиться, изучать. Постараемся сделать все, чтобы добиться положительного результата. У нас есть неделя на то, что привести в порядок и тех, кто был в отъезде, и тех, кто находился в команде. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Трансляция матча "Тосно" - "Анжи"