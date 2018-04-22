Дмитрий Парфенов: "Мячик улетал в Неву, а нам поставили пенальти"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от "Амкара" (0:2) в матче 27-го тура чемпионата России посетовал на судейство. Также специалист отметил, что после травмы Георгия Мелкадзе его команде не хватило остроты в нападении.

– "Амкар" играл по счету, еще ниже сели. Не всегда в адрес доставляли мяч в штрафную, – сказал в послематчевом флэш-интервью Парфенов. – Надо было еще больше насыщать давление, еще больше доставлять мяч в штрафную. Надо было добавить дальних ударов, о чем и говорили в перерыве. В конце пошли отыгрываться и получили контратаку.

– Что с Мелкадзе?

– Сейчас сложно что-то сказать. Отсутствие нападающих чувствовалось. Особенно, когда соперник сел. В розыгрыше много игроков получилось, а задача была попасть в штрафную, где тяжело, плотно.

– Насколько сказывается вторая игра в неделю? Игра команды была не похожа на себя.

– Она была не похожа с того момента, как мячик улетал в Неву, а нам поставили пенальти. Редко комментируем судейство, но этот эпизод очень сильно повлиял. К нашей игре достаточно вопросов. Но… Концовка турнира, а непонятные эпизоды стали решать не так, как хотелось бы. Началась невротрепка. Команда стала не похожа на себя, а начали хорошо.