Дмитрий Парфенов: "Мы просили Быстрова помогать в обороне, он принес большую пользу"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил игру полузащитника Владимира Быстрова, который дебютировал за клуб в премьер-лиге. Специалист отметил, что Быстров принес большую пользу команде при игре в обороне.

– Как оцените игру Быстрова?

– Не хотел бы переходить на индивидуальности, – сказал Парфенов. – Вова сделал большой объем работы. Раз команда выиграла, значит все правильно. Да у него был брак но, он хорошо помогал Шахову. У "Ахмата" хороший левый защитник, мы просили Быстрова помогать в обороне. Он принес большую пользу. Как и любой другой игрок сегодня

– Час игры – это его максимум сейчас? Заранее задумывали заменить его на 60-й минуте?

– Футболисты не роботы, а люди. Задумывать можно что угодно, мы исходим из сложившейся ситуации. Может получиться, как в матче со "Спартаком", когда удаляют игрока и все нужно менять. Футбол тем и непредсказуем, что таких моментов много. Нужно вовремя реагировать.

– То, есть не планировали менять Быстрова после часа игры?

– Нет. Планировали дать ему столько времени, сколько он выдержит. Он мог и больше, но хотелось освежить фланги, ведь у соперника стало на одного футболиста меньше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)