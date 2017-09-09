Дмитрий Парфенов: "Много вопросов ко всем игрокам "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 9-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что команда халатно подходила к реализации своих моментов при счете 1:0. Специалист подчеркнул, что коллективу нужно исправлять результаты в домашних играх.

– Если бы в конце матча получили в свои ворота... Надо было забивать второй мяч раньше, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Была возможность это сделать, но думали, что матч так и будет протекать. В итоге соперник этим воспользовался и дважды нам забил. Титаническими усилиями удалось отыграться, но было затрачено очень много сил в конце матча. Из-за этого свежая группа игроков атаки "Анжи" могла нас наказать. Встреча получилась искрометной для болельщиков, но не для тренеров. Это премьер-лига, здесь нужно играть с первой до последней минуты.

Большая группа игроков "Тосно" находилась в своих национальных командах, это помешало нашей подготовке к игре. В целом, я бы не хотел никого выделять. Вопросов много ко всем. Будем усиленно работать, чтобы улучшить домашние результаты.

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"