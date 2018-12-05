Дмитрий Парфенов: "Манежи построили, а играть в них нельзя. Мы же не собираемся проводить там весь чемпионат"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов высказал свое мнение о запрете на проведение матчей чемпионата России в манежах.

– "Урал" третью встречу подряд проведет на выезде. Серьезная проблема? Успеваете восстановиться?

– Нам пришлось перенести матч с "Краснодаром" к южанам. Потому что понимали, что 2 декабря в Екатеринбурге играть проблематично. Конечно, могли сюда соперника привезти в минус 10, в минус 12, но какой получился бы футбол? Так что, считаю, поступили правильно. Не стали возвращаться в Екатеринбург. В Москву прилетели из Краснодара, где и готовились, тренировались, восстанавливались эти дни перед "Спартаком".

– В конце ноября, начале декабря не можете играть дома по объективной причине – из-за климатических условий?

– Что поделать? Географические моменты. Тут ничего не поменяешь… Если бы было можно, выступали бы в манеже.

– Понимаете, почему нельзя?

– Если не ошибаюсь, когда-то принята программа – построить по всей стране манежи. Их возвели, а играть там нельзя…Мы же не собираемся проводить в них весь чемпионат. Речь идет о паре встреч. Не вижу в этом проблемы, ничего страшного.

– "Енисею" не разрешили принять "Ахмат" под крышей. В итоге этот матч – антиреклама российского футбола?

– Вот я про это и говорю. Думаю, можно проводить один-два матча в манеже. В Швеции и Финляндии так поступают. (Виталий Айрапетов)

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