Дмитрий Парфенов: "Макаров отправится на сбор с ЦСКА"

В гостях у "СЭ" побывали два знаменитых в прошлом футболиста красно-белых - Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных, которые в минувшем сезоне вывели "Тосно" в премьер-лигу в качестве тренеров. Наставник команды сообщил, что полузащитник Александр Макаров отправится на сбор с ЦСКА. В прошедшем сезоне он провел 18 матчей за "Тосно", в которых забил четыре мяча.

– Макаров из ЦСКА был у вас в аренде и стал в сезоне одним из лучших. Он останется?

Парфенов: – Александр принадлежит армейцам и отправится с ними на сборы. Здесь ничего удивительного. Что дальше? Посмотрим. Будем рады, если сохраним его. Но и желаем успехов с ЦСКА – если Макаров закрепится в таком большом клубе, это для него станет серьезным плюсом. Да и нам тоже приятно, ведь тоже поучаствовали в прогрессе футболиста.

Полное интервью Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных