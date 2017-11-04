Дмитрий Парфенов: "Любого соперника изучаем и смотрим, но большую часть времени посвящаем себе"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Краснодаром" объяснил отсутсвие защитника Виталия Шахова болезнью и добавил, что команда всегда отталкивается от своей игры.

– Шахов отсутствует из-за болезни. Почему оставил прежний состав по сравнению с прошлой встречей? У нас были ошибки, но был результат, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол". – Ошибки к этой встрече постарались убрать. Хотели с минимальными изменениями выйти на поле тем же составом.

Мы любого соперника изучаем и смотрим. Однако большую часть времени посвящаем себе и своим сильным качествам, а слабые стороны стараемся убрать.

Трансляция матча "Тосно" - "Краснодар"