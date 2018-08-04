Дмитрий Парфенов: "Кто выиграет центр поля, будет иметь преимущество"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов считает, что в матче 2-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" решающее значение иметь борьба в центре поля. По его словам, екатеринбуржцы хорошо готовы к ней.

– Будет борьба за инициативу. Понимаем, что если станем прижиматься, будет тяжело, – отметил в эфире телеканала "Матч Премьер" Парфенов. – Так что игра больше будет в середине поля. Кто выиграет борьбу там, будет иметь преимущество.

Никто пока не говорит об открытом футболе с "Краснодаром". У нас есть свой план на игру. Никто заранее его не раскроет.

Бумаль вернулся после восстановления. Он тренировался неделю, пока не готов играть с первых минут. Поэтому выбрал тех, кто максимально готов. Придется много двигаться, поэтому нужно быть готовыми на сто процентов, нужны максимальные кондиции.