13:56 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Кто выиграет центр поля, будет иметь преимущество"


Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов считает, что в матче 2-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" решающее значение иметь борьба в центре поля. По его словам, екатеринбуржцы хорошо готовы к ней.

– Будет борьба за инициативу. Понимаем, что если станем прижиматься, будет тяжело, – отметил в эфире телеканала "Матч Премьер" Парфенов. – Так что игра больше будет в середине поля. Кто выиграет борьбу там, будет иметь преимущество.

Никто пока не говорит об открытом футболе с "Краснодаром". У нас есть свой план на игру. Никто заранее его не раскроет.

Бумаль вернулся после восстановления. Он тренировался неделю, пока не готов играть с первых минут. Поэтому выбрал тех, кто максимально готов. Придется много двигаться, поэтому нужно быть готовыми на сто процентов, нужны максимальные кондиции.

Урал - Краснодар

 

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ