Дмитрий Парфенов: "К этой победе "Тосно" шел три матча"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 4-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:1) поблагодарил своих игроков за волевую победу. Специалист отметил, что в начале встречи его подопечные "немножко испугались".

– Игру можно разделить на две части, – сказал Парфенов. – В первой половине первого тайма немножко испугались. Потом пришли в себя, выровняли игру, имели хорошие возможности. "Арсенал" забил прекрасный гол, такие мячи – это украшение чемпионата. Мы знали, что у них есть исполнители в этой зоне, но чуть-чуть недосмотрели с подбором. В перерыве хорошо поговорили, объяснили, что и как делать. Радует, что ребята услышали и вышли в начале второго тайма активно, агрессивно, уверенно. К тому же мы перестроились, второго нападающего выпустили. Имели еще возможности забить, радуемся тому, что выиграли. Хочу поблагодарить ребят, они молодцы сегодня, для нашего клуба это событие – первая победа в премьер-лиге. К ней мы шли предыдущие три матча.

– Почему сегодня даже в запасе не было Младена Кашчелана, хорошо знакомого тульским болельщикам?

– Сейчас не буду ничего говорить на эту тему, давайте по тем, кто был на поле, по игре. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Тосно"