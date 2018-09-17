Дмитрий Парфенов: "Игроки "Урала" знают, что делать в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура чемпионата России с "Ростовом".

- Все в команде уже забыли, что у меня день рождения был 11 сентября. Есть план на игру, ребята знают, что делать, посмотрим, как выйдет, - сказал Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Кулаков не сыграет из-за травмы, полученной в последнем матче. Для меня потеря любого игрока критична, но есть обойма и надо сделать правильный выбор.

"Урал" - "Ростов": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.30 по московскому времени