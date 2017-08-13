Дмитрий Парфенов: "Хотелось бы, чтобы у Быстрова было больше времени на подготовку, сейчас он не в оптимальной форме"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда сыграла много игр за короткий промежуток времени, поэтому необходимо было освежать состав. Он также добавил, что полузащитник Владимир Быстров пока находится не в оптимальной форме.

Напомним, что Быстров 7 августа присоединился к "Тосно", соглашение с хавбеком рассчитано до конца сезона-2017/18.

– Изменения в составе? Где-то и повреждения сыграли свою роль, где-то ротация. За короткий промежуток времени сыграли много матчей, надо освежать состав, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Быстров? Хотелось бы, чтобы у него было больше времени на подготовку. Сейчас пока его готовность не оптимальна. В процентном соотношении не могу сказать, насколько он готов. Посмотрим, будем исходить из ситуации.

Конечно, противопоставим свою игру сопернику. Сейчас весь план на игру, конечно, не расскажу. Президент клуба перед матчем поприветствовал каждого игрока.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"