Дмитрий Парфенов: "Готовились в штатном режиме к "Локомотиву"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" признался, что его команда в штатном режиме готовилась к встрече с дествующим чемпионом России.

– Готовились после паузы на игры сборных конкретно к "Локомотиву", - признался Парфенов. – "Урал" работал в штатном режиме. Осталось воплотить в реальность наши наработки. Большое количество пропущенных голов? Мы обращаем пристальное внимание после каждой игры на эту ситуацию, пытаемся изменить ситуацию. Московский клуб является действующим чемпионом, настрой будет высокий.

СЭ проведет текстовую трансляцию матча.