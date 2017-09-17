Дмитрий Парфенов: "Горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что гордится своими игроками, которые смогли совершить маленький подвиг. Он также добавил, что, играя в меньшинстве, команда пошла ва-банк.

"Тосно" смог сравнять счет в концовке матча - на 86-й минуте отличился Евгений Марков, на 90-й - Антон Заболотный. Тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол "последней надежды" был удален Виталий Шахов.

– Конечно, мы рады заработанному очку, учитывая то, как складывался матч. Тут не надо ничего выдумывать, – сказал во флеш-интервью после матча Парфенов. – Горжусь своими игроками. Они совершили маленький подвиг. За счет чего произошел переворот в игре? Во-первых, мы подбирали людей с характером при комплектации команды. Сегодня они его и проявили. Можно говорить, что нам повезло, но нам и в равных составах играть тяжело, а здесь вообще играли в меньшинстве. Пошли ва-банк. Нам повезло, но мы очень этого хотели.

Удаление Шахова? Ничего не буду говорить. Это футбольный момент. Разберемся. Ребята молодцы сегодня.

Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"