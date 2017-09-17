Дмитрий Парфенов: "Горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что гордится своими игроками, которые смогли совершить маленький подвиг. Он также добавил, что, играя в меньшинстве, команда пошла ва-банк.
"Тосно" смог сравнять счет в концовке матча - на 86-й минуте отличился Евгений Марков, на 90-й - Антон Заболотный. Тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол "последней надежды" был удален Виталий Шахов.
– Конечно, мы рады заработанному очку, учитывая то, как складывался матч. Тут не надо ничего выдумывать, – сказал во флеш-интервью после матча Парфенов. – Горжусь своими игроками. Они совершили маленький подвиг. За счет чего произошел переворот в игре? Во-первых, мы подбирали людей с характером при комплектации команды. Сегодня они его и проявили. Можно говорить, что нам повезло, но нам и в равных составах играть тяжело, а здесь вообще играли в меньшинстве. Пошли ва-банк. Нам повезло, но мы очень этого хотели.
Удаление Шахова? Ничего не буду говорить. Это футбольный момент. Разберемся. Ребята молодцы сегодня.
echo2011
Думается,такие подвиги против "Спартака" совершит еще не одна команда.
15:20