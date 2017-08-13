Дмитрий Парфенов: "Это наша общая победа над "Локомотивом". Ребята - молодцы, дотерпели"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что у его команды были хорошие моменты во встрече с таким сильным соперником. Он также добавил, что все игроки молодцы, дотерпели до конца.

– Считаю, что это наша общая победа. Ребята – молодцы, дотерпели, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Где-то нам повезло, в футболе так бывает. Были матчи, где нам не везло, хотя мы все делали правильно. Сегодня были хорошие эпизоды, моменты с таким хорошим соперником, как "Локомотив". Знали, что будет тяжело, так и получилось. С победой нас.

Заболотный – молодец, как и все, дотерпел. Футбольный бог ему вернул.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"