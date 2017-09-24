Дмитрий Парфенов: "Есть прогнозы по восстановлению Галиулина, но лучше двигаться, а не прогнозировать"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Урала" подчеркнул, что пасмурная погода в Екатеринбурге не станет помехой для футболистов. Специалист отметил, что команда чувствует себя комфортно.

– Отсутствие Галиулина? К сожалению, у него травма, мы его ждем, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Парфенов. – Прогнозы по его восстановлению есть, но лучше, когда есть движение, потому что прогнозировать можно все, что угодно, а моменты, которые не зависят от тебя, остаются.

Погода? Мне кажется, что это замечательная погода для игроков. Легко дышать, бегать, дождя нет. Команда чувствует себя комфортно.

Трансляция матча "Урал" - "Тосно"