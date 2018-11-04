Дмитрий Парфенов: "Если в "Спартаке" нездоровая ситуация, это вопрос не ко мне"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1) подчеркнул: он следит за происходящим в московском клубе, но комментировать эту ситуацию не будет.

– Старались, настраивались на матч, – сказал Парфенов. – Такая ситуация, не очень много очков у нас. Вы видите, какая плотная группа в таблице. Никаких принципиальных матчей нет, нам не было принципиально выиграть именно у "Спартака". Нужно было победить, и победить командными действиями. То, что сделала команда. Они выполнили то, о чем договаривались. Команда играла, болельщикам, думаю, понравилось.

– Вам как бывшему спартаковцу не обидно от того, что происходит в клубе?

– Я слежу, но не могу комментировать по этическим соображениям, потому что не знаю, что происходит внутри. Если происходит нездоровая ситуация, это не ко мне вопрос. "Урал" просто настраивался на победу.

– "Спартак" ничем не удивил?

– Единственное, было сложно угадать в стартовый состав. "Спартак" играет по одной схеме, как обычно, вопрос был в исполнителях. (Александр Рогулев)​