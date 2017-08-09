Дмитрий Парфенов: "Два матча в неделю? В ФНЛ график еще жестче"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что нападающий Георгий Мелкадзе готовился к игре наравне со всеми. Он не вышел в стартовом составе в связи с тем, что выбор пал на других игроков.

- Мелкадзе? Он готовился к игре, как и другие футболисты "Тосно". Он не выйдет в стартовом составе, так как выбор пал на других ребят, - сказал Парфенов в эфире телеканала "Футбол 1". Два матча в неделю? В ФНЛ график жестче. Там выезды длиннее, чем в премьер-лиге.