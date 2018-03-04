Дмитрий Парфенов: "Дорога на матч со "СКА-Хабаровск" заняла 27 часов"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов считает, что его команда контролировала ход матча 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) и одержала заслуженную победу. Вместе с тем, наставник команды из Ленинградской области не стал отдельно оценивать игру новичков.

- С чем связано вялое начало матча?

- Думаю, это дорога, - сказал во флеш-интервью Парфенов. - Мы молчали - у нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.

- Как добирались?

- Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить - у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча. Поэтому и победили.

- Как показали себя новички?

- Сейчас оценку сложно давать. Важно, что команда выиграла. Со всеми мы поговорим отдельно.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно"