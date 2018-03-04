13:12 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Парфенов: "Дорога на матч со "СКА-Хабаровск" заняла 27 часов"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов считает, что его команда контролировала ход матча 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) и одержала заслуженную победу. Вместе с тем, наставник команды из Ленинградской области не стал отдельно оценивать игру новичков.

- С чем связано вялое начало матча?

- Думаю, это дорога, - сказал во флеш-интервью Парфенов. - Мы молчали - у нас дорога сюда заняла 27 часов. Терпели, никому об этом не говорили.

- Как добирались?

- Это другой вопрос. Надо ребят поблагодарить - у нас есть команда, коллектив. Да, где-то чуть-чуть нам повезло, но выполняли то, что требовалось, и контролировали ход матча. Поэтому и победили.

- Как показали себя новички?

- Сейчас оценку сложно давать. Важно, что команда выиграла. Со всеми мы поговорим отдельно.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗА ТОСНО!

На 12 часов задержали рейс из Москвы в Хабаровск... Умники!

15:04

HAZELSAMARA

Вспоминаю сезон 2014-2015 г.г. в ФНЛ, когда там одновременно играли клубы из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

14:09

Mishutbln

А когда «Тосно» играл с хабаровчанами в первенстве ФНЛ, дорога была короче? Или самолёты летали быстрее?

13:56

Santafe

На АН2 летели, прямо с Тосно

13:38

Venalainen

8 часов самолёт а 19? Пешком в Пулково шли)))))

13:29

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