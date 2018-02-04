Дмитрий Парфенов: "Долги по зарплате? Все вопросы к руководству "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал "СЭ" ситуацию в клубе из Ленинградской области. Вчера из-за забастовки футболистов и тренерского штаба была отменена контрольная игра с курским "Авангардом". Сегодня гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что до конца февраля все долги по зарплате будут выплачены.
– Что конкретно сказали руководители "Тосно" игрокам и тренерскому штабу?
– Я не хочу ничего комментировать. Руководители все сказали, все вопросы к ним. (Игорь НОВИКОВ)
Vedi
Зачем вообще печатать - где не комментируют. Что вы этим хотите читателям показать ??? Или редактору этот шедевр для зарплаты .
16:41