15:41 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Парфенов: "Долги по зарплате? Все вопросы к руководству "Тосно"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал "СЭ" ситуацию в клубе из Ленинградской области. Вчера из-за забастовки футболистов и тренерского штаба была отменена контрольная игра с курским "Авангардом". Сегодня гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что до конца февраля все долги по зарплате будут выплачены.

– Что конкретно сказали руководители "Тосно" игрокам и тренерскому штабу?

– Я не хочу ничего комментировать. Руководители все сказали, все вопросы к ним. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Зачем вообще печатать - где не комментируют. Что вы этим хотите читателям показать ??? Или редактору этот шедевр для зарплаты .

16:41