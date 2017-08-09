Дмитрий Парфенов: "ЦСКА не простил наших ошибок"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные неплохо выглядели в этой встрече. Специалист считает, что игрок следует поработать над исполнительным мастерством, чтобы реализовывать свои моменты.
– Чего не хватило? Потеряли концентрацию в двух эпизодах, которых нужно на 100 процентов стараться избегать, – сказал во флеш-интервью Парфенов. – У соперника есть исполнители, они не прощают таких ошибок. Игра это показала. Думаю, команда неплохо выглядела. Реализация моментов? Нужно тренировать исполнительное мастерство. Почему Кашчелан покинул "Тосно"? Давайте без комментариев.