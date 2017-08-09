Дмитрий Парфенов: "ЦСКА не простил наших ошибок"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные неплохо выглядели в этой встрече. Специалист считает, что игрок следует поработать над исполнительным мастерством, чтобы реализовывать свои моменты.

– Чего не хватило? Потеряли концентрацию в двух эпизодах, которых нужно на 100 процентов стараться избегать, – сказал во флеш-интервью Парфенов. – У соперника есть исполнители, они не прощают таких ошибок. Игра это показала. Думаю, команда неплохо выглядела. Реализация моментов? Нужно тренировать исполнительное мастерство. Почему Кашчелан покинул "Тосно"? Давайте без комментариев.

Трансляция матча "Тосно" - ЦСКА