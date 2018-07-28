Дмитрий Парфенов: "Цель "Урала" - выигрывать каждый матч"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что целью екатеринбургской команды является победа в каждой игре. Сегодня "Урал" сыграет с "Анжи" в матче 1-го тура РПЛ.

- Наша цель - выигрывать каждый матч, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч премьер". - Хочется побеждать больше, находиться выше в турнирной таблице. Болельщики будут приходить на трибуны, видя хорошие результаты команды.

Защитник "Урала" Артем Фидлер перед матчем отметил, что внутри команды царит хорошая обстановка, игроки настраиваются на встречу самым серьезным образом.

"Урал" – "Анжи": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)

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