Дмитрий Парфенов: "Быстров рвется в бой"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов перед матчем 12-го тура чемпионата России против "Ахмата" заявил, что не считает рискованным использование Сергея Сухарева на позиции центрального защитника. Также наставник команды из Ленинградской области отметил, что попавший в стартовый состав Владимир Быстров готов к выходу на поле.

- Сухарев в этом году в стартовом составе еще не играл. Причем он оказывается на позиции центрального защитника, хотя привык играть на позиции крайнего. Не большой ли это риск?

- Сергей неплохо играл в товарищеских матчах на этой позиции, - сказал Парфенов во флеш-интервью. - Здесь нет риска. Это игрок из нашей обоймы. Футбол вообще игра рискованная. Тут я не вижу риска.

- Вы довольно долго придерживали Владимира Быстрова. Сегодня он попал в стартовый состав. Он готов на 100 процентов?

- Если человек выходит в старте, значит он готов. Вопрос в том, насколько. Игра покажет, Владимир рвется в бой. Он хорошо работал и попал в стартовый состав.

Напомним, матч "Тосно" - "Ахмат" состоится сегодня. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.