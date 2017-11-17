Дмитрий Парфенов: "Быстров - парень с огоньком. Настраивается на "Зенит"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда готовилась как обычно. По словам наставника, полузащитник Владимир Быстров настраивается по-особенному к игре против своего бывшего клуба.

– Пауза в чемпионате почти 16 дней продлилась. Четыре дня команда отдохнула, – цитирует Парфенова "Спорт День За Днем". - Потом приступили к работе. К "Зениту" мы готовимся как к совершенно обычной игре. Возможно, на предыгровой тренировке будет ощущение предстоящего дерби.

– Антон Заболотный, Георгий Мелкадзе, Александр Карницкий вернулись в расположение команды?

– Вернулись. Слава богу, живы и здоровы. Настроение хорошее.

– Сыграет ли против своей бывшей команды Владимир Быстров?

– Он парень с огоньком. Чего скрывать, для него это не пустой матч. Думаю, внутренне Володя переживает и настраивается. Шансы? Стартовый состав я определяю в день матча.

– "Зенит" на протяжении пяти матчей не побеждает и в четырех не забивает. Как вы относитесь к таким сериям?

– Первый раз об этом вспомнил, когда завершился предыдущий тур, а теперь вы напомнили. И все! Этой темы мы вообще не касались. Серии "Зенита" к нашей команде не имеют никакого отношения, мы будем играть от себя. Да, что-то замечаем, разбираем игру соперника, сильные и слабые стороны.

– Тактика "Локомотива" и "Рубина", игравших против "Зенита" ярко выраженным вторым номером, может служить примером для "Тосно"?

– Теорию мы еще не проводили, но в тренировочных упражнениях акцентировали внимание на некоторых моментах из этих матчей.

– Перед игрой "Зенит" будет отмечать десятилетие победы в чемпионате России – 2007 и чествовать ту команду…

– ... Молодцы, что ценят историю. Это важная победа для клуба. Хорошо, что в "Зените" не забывают игроков. Так и должно быть.

Матч "Зенит" – "Тосно" в воскресенье, 19 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.