Дмитрий Парфенов: "Быстров? Нам нужно подготовить человека"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 7-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что в первом тайме получился медленный футбол. Специалист подчеркнул, что новый полузащитник команды Владимир Быстров готов проводить на поле 10-15 минут.

– Какие впечатления от игры?

– Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас. В первые минуты мы были активны, но успокоились. Соперник получил то, что хотел, во втором тайме мы включили темп, но нам пока сложно вскрывать насыщенную оборону, а много моментов не будет.

– Что можете сказать о готовности Владимира Быстрова?

– Володя готовится. Он тренируется с нами не так много времени, и хочется, чтобы он был готовым. Выпустить его ради того, чтобы показать, – не имеет смысла. Он готов на 10 - 15 минут, но у нас три замены, нам нужно подготовить человека. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"