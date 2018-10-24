Дмитрий Назаров: "Я раскачал лодку? "Спартак" - это линкор!"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в комментариях в своем Инстаграме ответил одному из поклонников клуба. В ролике, посвященном отставке Массимо Карреры с поста главного тренера болельщик с ником dimmyhoffstrom написал: "Спасибо, что раскачали лодку. Один будете на стадион теперь ходить?"

"А вы все уедете за Каррерой? И что вы там делать будете? Сидеть вокруг его дома и кричать "А тутти"?! Да он полицию вызовет на второй день. Кстати, "Спартак" не лодка! Это линкор!" - ответил Назаров в комментариях

Ранее Назаров неоднократно критиковал Массимо Карреру, его призывы к отставке итальянца в сентябре лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Впоследствии Каррера отстранил их от работы с основным составом.

После отставки Карреры 22 октября Глушаков и Ещенко снова провели тренировку с основой.