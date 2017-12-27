Дмитрий Назаров в песне спрогнозировал чемпионство "Спартака"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме исполнил песню, посвященную наступающему Новому году. В ней он помимо прочего коснулся футбольной темы, подчеркнув, что чемпионом снова станет "Спартак". Песня исполнена на мотив знаменитой композиции "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь".

Назаров не впервые исполняет песни на футбольную тематику. Он пел после победы "Спартака" над ЦСКА, а также после победы над "Зенитом". В интервью "СЭ" он рассказал, что побудило его записать песню после игры с петербургским клубом.