Дмитрий Назаров в песне спрогнозировал чемпионство "Спартака"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме исполнил песню, посвященную наступающему Новому году. В ней он помимо прочего коснулся футбольной темы, подчеркнув, что чемпионом снова станет "Спартак". Песня исполнена на мотив знаменитой композиции "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь".
Назаров не впервые исполняет песни на футбольную тематику. Он пел после победы "Спартака" над ЦСКА, а также после победы над "Зенитом". В интервью "СЭ" он рассказал, что побудило его записать песню после игры с петербургским клубом.
wedes
А чего фотка не в гладиаторском прикиде? Опять не влез.
16:12
Тётка
Не прошло даром для его рассудка прошлогоднее чемпионство. Шоб мне с Док_ом сойтись во мнении, что продажный судейка "убил" Спартак на Энфилде во время очередного еврорекорда красно-белых на все времена.////////ЕВРОРЕКОРД СПАРТАКА ЭТО 6 ПОБЕД В ГРУППЕ ЛЧ,КОТОРЫЙ МОЖНО ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ.А РАЗГРОМЫ БЫЛИ И ПОКРУПНЕЕ,ДАЖЕ У РЕАЛА И РОМЫ.
16:06
foreverCSKAforever
Не прошло даром для его рассудка прошлогоднее чемпионство. Шоб мне с Док_ом сойтись во мнении, что продажный судейка "убил" Спартак на Энфилде во время очередного еврорекорда красно-белых на все времена.
15:57
Док_
Так-то конский антиадекват в комментах отметился, а вот болотныя чего-то запаздывают? Но самое смешное, что Спартак действительно опять станет чемпионом. Скриньте!
15:32
199
Настоящий сектант.
15:26
spetrov
...Т.е. в "ворот", а не в "ворота". Иначе не в рифму.
14:52
spetrov
shpasic, понятно, что тоже не совсем верно. Фанаты - они такие. Наши тоже поют про три гола в ворот свиней. Но я Назарова понял именно так.
14:48
Тётка
Logva это все чушь,вот фанаты ливерпуля(кричалкой в пабе) спрогнозировали исход матча со спартаком!!!)))/////////////а фанаты манчестера исход в москве 0-4.ещё неизвестно,что позорней,на выезде пролететь или дома обос*аться на унитаз-арене.
14:43
shpasic
spetrov, тогда "тот же", а не "те же". разве не так?
14:42
spetrov
shpasic, Спартак.
14:41
vavl
Это ведь новость, которую СЭ не смог пропустить! Если бы Назаров спел про "Уфу", СЭ об этом не стал бы писать. Браво, непредвзятые журналисты!
14:37
shpasic
spetrov, как же множественное число может стать чемпионом в единственном тогда? Каррера, Глушаков и Промес будут чемпионом?
14:33
spetrov
shpasic, "чемпионом будут те же". В единственнном числе.
14:20
shpasic
он вообще-то имел в виду олимпийских атлетов из России - что те же станут чемпионами снова.
14:15
spetrov
Интересно, что думает по этому поводу Евгений Кафельников.
14:13
spetrov
Maksim SEMAK +1.
14:11
Maksim SEMAK
сектант
14:08
shpasic
где он в песне что-то подчеркнул про Спартак?
13:42
Logva
это все чушь,вот фанаты ливерпуля(кричалкой в пабе) спрогнозировали исход матча со спартаком!!!)))
13:38
Разбанен досрочно
зачекинился, старый?
12:46