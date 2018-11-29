Дмитрий Назаров – об акции фанатов "Спартака" против Глушакова: "О флэшмобе не слышал. Я против травли Дениса"

Известный актер театра и кино, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказал свое мнение о нападках фанатов красно-белых на капитана Дениса Глушакова.

– Ни о каком флэшмобе и хэштеге не слышал, – заявил Назаров. – Я – против травли Глушакова!

Сегодня фанатская группировка "Ультра Север" предложила выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова. Акцию, направленную против капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, поддержало и объединение "Фратрия".

Болельщики считают Глушакова ответственным за кризис в "Спартаке" и увольнение Массимо Карреры.

Сегодня "Спартак" проведет в Москве встречу против венского "Рапида" в 5-м туре Лиги Европы. После четырех игр красно-белые с 5 очками делят второе место с "Рейнджерс" в группе G, австрийцы набрали 4 и находятся на последнем месте, лидирует испанский "Вильярреал" с 6-ю очками. (Евгений Белоусов)

#СпартакБезГлушакова. Фанаты готовят новую акцию против капитана