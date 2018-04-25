12:08 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Назаров: "Каррера реально мешает "Спартаку"

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Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", считает, что клуб должен уволить главного тренера Массимо Карреру. По его словам, итальянский специалист не поможет команде.

– Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо? "Тренер по обороне"? Если он останется в команде, я не приду на стадион! – написал в своем Инстаграме Назаров, общаясь с подписчиками. – Конечно, они должны были обыгрывать "Ахмат", "Тосно" и "Урал" и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает!!! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.

Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан, если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон – два.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Candramelekh II

Как же любит журнальё всяких шакалов цитировать

12:31

Красно Белый Питер

Уважаю.Но по моему реально погорячился в оценках! Был у нас уже один такой "Тихонов" и "Блан",проходили знаем!

12:26

russell1995

В таком случае Назаров реально мешает российскому театру и кино.

12:26

rusfed 2.0

Лоран Блан, бгг. Егор Титов - ваш духоносец

12:24

shpasic

ШАКАЛ И МУЖИКИ!))

12:24

Gost

Давно ли пел ты дифирамбы,этому Каррере? Проспись и всё пройдет,жди еще 16 лет следующей помощи,следующего Будогосского...Хрюкнем...

12:23

ask1806

ну и не ходи. кому ты нужен?

12:23

rusfed 2.0

Сектанты истерят

12:23

Сильвербой

Дебил!!!

12:23

Vlаdimir

Еще не давно тот же Назаров восхвалял Карреру ....

12:22

serzheo

В очередь, сукины дети, в очередь!

12:21

За Арсеналий с децтва!))

Он прав на все 100 %.) Только невменяемый тренер может выпускать на поле Глушакова, Комбарова, Самедова и Кутепова.) Или же он не управляет командой и ему пишут, кого надо выпускать.) Массимо спасибо за золото и досвидос, Пилипчука и.о.

12:21

Ю.Ю.

Почему в прозе?

12:18

zae1976

Поучи жену щи варить у себя на кухне

12:17

Igrok Igorek

Зачем этот пьянчуга здесь?

12:15

SadamR

Он болен и это факт

12:12

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