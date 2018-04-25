Дмитрий Назаров: "Каррера реально мешает "Спартаку"

Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", считает, что клуб должен уволить главного тренера Массимо Карреру. По его словам, итальянский специалист не поможет команде.
– Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо? "Тренер по обороне"? Если он останется в команде, я не приду на стадион! – написал в своем Инстаграме Назаров, общаясь с подписчиками. – Конечно, они должны были обыгрывать "Ахмат", "Тосно" и "Урал" и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает!!! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.
Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан, если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон – два.
Я выжил даже после этого, Прочтя всю пакостную мразь, Но на "писателей" не сетую, Нет смысла сетовать на грязь. Я, как и все, конечно, выстоял, Позор и стыд, пославши... вдаль, Ведь, большинство словами чистыми С меня сумели смыть печаль. Все добрые слова мне памятны, Спасибо ласковое вам! Но почему же так неграмотны, Кто пишет матом в Инстаграм?!
Candramelekh II
Как же любит журнальё всяких шакалов цитировать
12:31
Красно Белый Питер
Уважаю.Но по моему реально погорячился в оценках! Был у нас уже один такой "Тихонов" и "Блан",проходили знаем!
12:26
russell1995
В таком случае Назаров реально мешает российскому театру и кино.
12:26
rusfed 2.0
Лоран Блан, бгг. Егор Титов - ваш духоносец
12:24
shpasic
ШАКАЛ И МУЖИКИ!))
12:24
Gost
Давно ли пел ты дифирамбы,этому Каррере? Проспись и всё пройдет,жди еще 16 лет следующей помощи,следующего Будогосского...Хрюкнем...
12:23
ask1806
ну и не ходи. кому ты нужен?
12:23
rusfed 2.0
Сектанты истерят
12:23
Сильвербой
Дебил!!!
12:23
Vlаdimir
Еще не давно тот же Назаров восхвалял Карреру ....
12:22
serzheo
В очередь, сукины дети, в очередь!
12:21
За Арсеналий с децтва!))
Он прав на все 100 %.) Только невменяемый тренер может выпускать на поле Глушакова, Комбарова, Самедова и Кутепова.) Или же он не управляет командой и ему пишут, кого надо выпускать.) Массимо спасибо за золото и досвидос, Пилипчука и.о.
12:21
Ю.Ю.
Почему в прозе?
12:18
zae1976
Поучи жену щи варить у себя на кухне
12:17
Igrok Igorek
Зачем этот пьянчуга здесь?
12:15
SadamR
Он болен и это факт
12:12