Дмитрий Назаров: "Каррера реально мешает "Спартаку"

Известный актер Дмитрий Назаров, болеющий за "Спартак", считает, что клуб должен уволить главного тренера Массимо Карреру. По его словам, итальянский специалист не поможет команде.

– Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо? "Тренер по обороне"? Если он останется в команде, я не приду на стадион! – написал в своем Инстаграме Назаров, общаясь с подписчиками. – Конечно, они должны были обыгрывать "Ахмат", "Тосно" и "Урал" и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает!!! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.

Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан, если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон – два.