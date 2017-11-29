Дмитрий Назаров: "Хотели интеллигентно ответить Шнуру вместе с Мацуевым, но..."

Актер Дмитрий Назаров прокомментировал "СЭ" пост-ответ Шнуру в Инстаграме. Он спел песню в честь победы "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1). Давний болельщик красно-белых добавил, что изначально он должен был записывать ответ Сергею Шнурову, который спел песню по мотиву шапки "СЭ" "В Питере – пять" после матча первого круга.

– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый, – сказал Назаров. – Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.

Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному. Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".

– Как долго сочиняли?

– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.

– Как вам последние результаты "Спартака"?

– Результат в матче с "Зенитом" – нравится, но мне нужно еще три результата.

– Ваш прогноз – "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

– Я надеюсь. Если Квинси Промесу расскажут, что про него говорил Юрген Клопп, то Квинси их порвет. (Андрей СИЗЯКИН)