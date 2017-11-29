Дмитрий Назаров: "Хотели интеллигентно ответить Шнуру вместе с Мацуевым, но..."

Актер Дмитрий Назаров прокомментировал "СЭ" пост-ответ Шнуру в Инстаграме. Он спел песню в честь победы "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1). Давний болельщик красно-белых добавил, что изначально он должен был записывать ответ Сергею Шнурову, который спел песню по мотиву шапки "СЭ" "В Питере – пять" после матча первого круга.
– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый, – сказал Назаров. – Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.
Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному. Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".
– Как долго сочиняли?
– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.
– Как вам последние результаты "Спартака"?
– Результат в матче с "Зенитом" – нравится, но мне нужно еще три результата.
– Ваш прогноз – "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
– Я надеюсь. Если Квинси Промесу расскажут, что про него говорил Юрген Клопп, то Квинси их порвет. (Андрей СИЗЯКИН)
Излучение Гаврилова-Черенкова
Просунул Шнур себя в игольное ушко, Чтоб залатать собою Зенино .... )))
22:43
raver87
Решили погреться в лучах чужой славы. Не вышло. Шнур таких шедевров по 3 на день выдает. Никто и не запоминает. А эти запомнили и через 2 месяца решили ответить. Нелепость какая... Спартак заслуженно победил, хотя и повалялись они в конце немало для столь большого превосходства над Зенитом.
22:38
Arkadiy1976
Так вот он какой, разговор двух интеллигентов в третьем поколении
22:21
БССР
посмотрел видео...как будто Реал с Барселоной обыграли.а не лежали последние 10 минут(хоть-бы Зенит не забил).
22:20
Котовский
Назаров после 1-5, никак очко зашить не может. Вот и воняет.
22:17
SSergey
semenovmaxim Свино Промесу "очко" порвут это точно))) 22:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не надо желать другим того, что у тебя уже есть.
22:15
Нефилим
У него наверно вся семья Спартак ненавидит - после каждого матча нажирается как свинья, либо с горя. либо с радости.
22:13
Нефилим
Все просохнуть не может?
22:13
xiz61
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
22:03
semenovmaxim
Свино Промесу "очко" порвут это точно)))
22:02
Ivarr
Шнуров хоть никого не унижал, просто радовался...
22:00
Язва
Смешно. Шнур упоминал о великой победе? Он просто взял и выложил свои эмоции без всякой подготовки. Водки тоже в кадре не было. Так что фантазию умерить надо. А кто то надел пиджак и попытался изобразить, что ничего особенного не произошло. И еще к тому же (в отличие от Шнура) прошелся по команде соперника. Интелегенция уже не та.
21:49