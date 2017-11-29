21:21 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Назаров: "Хотели интеллигентно ответить Шнуру вместе с Мацуевым, но..."

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Актер Дмитрий Назаров прокомментировал "СЭ" пост-ответ Шнуру в Инстаграме. Он спел песню в честь победы "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1). Давний болельщик красно-белых добавил, что изначально он должен был записывать ответ Сергею Шнурову, который спел песню по мотиву шапки "СЭ" "В Питере – пять" после матча первого круга.

 
Дмитрий НАЗАРОВ (слева) и Сергей ШНУРОВ."Мы – "Спартак", а вы – только увы". Назаров ответил Шнурову. Видео

– Я после нашего поражения от "Зенита" 1:5 увидел видео с песней Шнура – он расхристанный с водкой, сигаретой и, похоже, нетрезвый, – сказал Назаров. – Ну, что-то он там радовался по поводу величайшего события.

Мы планировали ответить с Денисом Мацуевым, но он, к сожалению, не смог приехать с гастролей, поэтому мне пришлось отвечать одному. Получилось интеллигентно, мягко. В общем-то, не произошло ничего особенного. Основной посыл именно в этом – нет ничего особенного в победе над "Зенитом".

– Как долго сочиняли?

– Эти два куплетика родились мгновенно. Когда есть о чем писать, то пишется очень легко и быстро.

– Как вам последние результаты "Спартака"?

– Результат в матче с "Зенитом" – нравится, но мне нужно еще три результата.

– Ваш прогноз – "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

– Я надеюсь. Если Квинси Промесу расскажут, что про него говорил Юрген Клопп, то Квинси их порвет. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Излучение Гаврилова-Черенкова

Просунул Шнур себя в игольное ушко, Чтоб залатать собою Зенино .... )))

22:43

raver87

Решили погреться в лучах чужой славы. Не вышло. Шнур таких шедевров по 3 на день выдает. Никто и не запоминает. А эти запомнили и через 2 месяца решили ответить. Нелепость какая... Спартак заслуженно победил, хотя и повалялись они в конце немало для столь большого превосходства над Зенитом.

22:38

Arkadiy1976

Так вот он какой, разговор двух интеллигентов в третьем поколении

22:21

БССР

посмотрел видео...как будто Реал с Барселоной обыграли.а не лежали последние 10 минут(хоть-бы Зенит не забил).

22:20

Котовский

Назаров после 1-5, никак очко зашить не может. Вот и воняет.

22:17

SSergey

semenovmaxim Свино Промесу "очко" порвут это точно))) 22:02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не надо желать другим того, что у тебя уже есть.

22:15

Нефилим

У него наверно вся семья Спартак ненавидит - после каждого матча нажирается как свинья, либо с горя. либо с радости.

22:13

Нефилим

Все просохнуть не может?

22:13

xiz61

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

22:03

semenovmaxim

Свино Промесу "очко" порвут это точно)))

22:02

Ivarr

Шнуров хоть никого не унижал, просто радовался...

22:00

Язва

Смешно. Шнур упоминал о великой победе? Он просто взял и выложил свои эмоции без всякой подготовки. Водки тоже в кадре не было. Так что фантазию умерить надо. А кто то надел пиджак и попытался изобразить, что ничего особенного не произошло. И еще к тому же (в отличие от Шнура) прошелся по команде соперника. Интелегенция уже не та.

21:49