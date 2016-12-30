Дмитрий Нагиев: "Россия – нефутбольная страна? Не согласен"

Ведущий популярнейшего шоу "Голос" Дмитрий Нагиев, финал которого состоится сегодня на Первом канале, дал предновогоднее интервью "СЭ".
– Вы выразили надежду на то, что наши клубы и сборная начнут добиваться успехов на международном уровне. Но разве есть к тому серьезные предпосылки? И вообще Россия футбольная страна?
– В XXI веке везде созданы одинаковые условия для тренировок – как в северных странах, так и в южных. Так что не могу согласиться с тем, что мы нефутбольная страна. А какая тогда? Она нефутбольная, неавтомобильная…
– Капитан сборной России Василий Березуцкий, например, выразил мнение, что неспортивная…
– Наверное, он это сказал, глядя в зеркало… Я имею честь знать великих спортсменов. Они доказывали, что, даже занимаясь в обычной, дешевой качалке, можно стать олимпийским чемпионом. Конькобежцы тренировались на льду, который не соответствовал мировым стандартам, бобслеисты, которые покупали бобы чуть ли не в магазине за углом, становились призерами мировых турниров. Все зависит от огромного желания побеждать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
serzheo
Slim Taller____ Абсолютно верно, и размерами и авторитетом. Поэтому непозволительно быть не футбольной, не читающей, не космической, не ядерной. Это Россия, а не Дания....
12:34
Slim Taller
Ничего нет зазорного в том,что-бы признать,что страна не футбольная.Только для этих деятелей это тоже самое,что и величие страны.А вот спроси у них ,например,Дания футбольная страна?! Они тут же ответят что нет.Хотя и чемпионат Европы выигрывала,и футболисты мирового уровня были.По-видимому,всё величие определяется размерами страны.Раз большая - значит,футбольная.
12:23
spetrov
Что характерно, в своем перечне Дмитрий не назвал ни одного футболиста. Не то, что великого. Вообще ни одного.
11:59
spetrov
Дмитрий, судя по всему, немножечко забывает, что Василий тоже добивался и добивается определенных успехов на своем поприще. Да и, пожалуй, лучше Дмитрия разбирается в футболе.
11:42