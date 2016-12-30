Дмитрий Нагиев: "Россия – нефутбольная страна? Не согласен"

Ведущий популярнейшего шоу "Голос" Дмитрий Нагиев, финал которого состоится сегодня на Первом канале, дал предновогоднее интервью "СЭ".

– Вы выразили надежду на то, что наши клубы и сборная начнут добиваться успехов на международном уровне. Но разве есть к тому серьезные предпосылки? И вообще Россия футбольная страна?

– В XXI веке везде созданы одинаковые условия для тренировок – как в северных странах, так и в южных. Так что не могу согласиться с тем, что мы нефутбольная страна. А какая тогда? Она нефутбольная, неавтомобильная…

– Капитан сборной России Василий Березуцкий, например, выразил мнение, что неспортивная…

– Наверное, он это сказал, глядя в зеркало… Я имею честь знать великих спортсменов. Они доказывали, что, даже занимаясь в обычной, дешевой качалке, можно стать олимпийским чемпионом. Конькобежцы тренировались на льду, который не соответствовал мировым стандартам, бобслеисты, которые покупали бобы чуть ли не в магазине за углом, становились призерами мировых турниров. Все зависит от огромного желания побеждать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Нагиева здесь