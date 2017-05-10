Дмитрий Лоськов: "Я здравомыслящий человек и понимаю, что выйду на поле лишь на несколько минут"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов понимает, что выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" лишь на несколько минут. Сегодня московский клуб объявил, что легенда клуба сыграет в ближайшем домашнем матче сезона.

– Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут, - цитирует пресс-служба клуба Лоськова. - Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку.

– Вы присоединялись к тренировкам с командой и проводили индивидуальные занятия с тренером по физподготовке Сергеем Алексеевым. Каковы ощущения, прибавили?

– Форма стала лучше. Если требуется дополнить двусторонку – присоединяюсь. Закрывают на базе – иду в "тренажерку". И Олег Пашинин, кстати, всегда занимается. Свободного времени стало значительно меньше. Раньше три раза в неделю играл в хоккей, а теперь не более двух.

Матч "Локомотив" - "Оренбург" состоится в субботу, 13 мая, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Лоськов сыграет с "Оренбургом"