Дмитрий Лоськов: "Всегда хотел закончить как профессионал – шоу-матчи мне не очень нравятся"

Легенда "Локо" Дмитрий Лоськов в субботу проведет прощальный официальный матч – клуб анонсировал его выход на поле во встрече с "Оренбургом". Он подчеркнул, что всегда хотел закончить карьеру как профессионал.

В том случае, если Дмитрий сыграет, он установит рекорд по числу чемпионатов, в которых принимал участие. Сейчас Лоськов делит первенство с Сергеем Семаком – по 19 проведенных сезонов.

– Волнуетесь перед игрой?

– Конечно. Я тоже человек. Поэтому – да, волнуюсь.

– Помните свой дебют в "Локо" именно в Черкизове?

– Март 1997-го, игра с "Балтикой" (1:1. – Прим. "СЭ"). Не помню, тряслись ли коленки, но как это обычно бывает – до первого удара по мячу есть волнение, а потом все уходит, и начинается футбол.

– Почему решили вот так проститься со зрителем, предпочтя игру официальную, а не шоу-матч?

– Всегда хотел закончить именно как профессионал. Чтобы игра была настоящая. А такие шоу-матчи мне не очень нравятся.

– Почему?

– Есть в этом какая-то фальшь, когда соберутся пузатые мужики и гоняют пешком мяч. Это я образно говорю. Мне хочется закончить по-настоящему.

– Побиться с молодыми?

– Уже тяжело биться, возраст сказывается. Но будет настоящий футбол. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Лоськова