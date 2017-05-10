Дмитрий Лоськов: "В какой-то момент развитие детско-юношеского футбола в России пошло не по тому пути"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов считает, что развитие футбола в России в определенный момент пошло не по тому пути. По его мнению, в детские годы не стоит требовать от игроков первых мест. Сегодня красно-зеленые объявили, что легенда клуба сыграет в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

- Мое мнение – в какой-то момент развитие детско-юношеского футбола пошло не по тому пути, - цитирует пресс-служба клуба Лоськова. - Пожалуй, не все возможности используются. До определенного возраста не следует требовать первых мест с ребят. Для 12-13-летних футболистов важна внутренняя свобода. Чтобы не боялись креативить. Не надо делать акцент на результате. Кстати, о нашей академии. Считаю, что наши выпускники – Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов и другие - выросли в правильной обстановке. Они побеждали по своему возрасту, но за результат не было жесткого спроса.

Поддержка школ в регионах – это особенно важно. В 15-летнем возрасте у меня, парня из Кургана, было несколько предложений от футбольных интернатов: ФШМ, Волгоград, Ставрополь, Ростов-на-Дону. Выбор пал на последний вариант. Мама переживала, что я далеко уезжаю. Но впоследствии никто не пожалел из-за моего отъезда в интернат. У нас был отличный тренер, и начались соревнования с разъездами. Везде было много молодежи, и затем в командах мастеров высокая конкуренция.

- Это в интернате вас научили видеть затылком и не глядя раздавать точные передачи?

- Все просто: ты стараешься принять решение до получения мяча, а не во время владения им. Получаешь мяч – имей два предложения продолжить атаку. Знай возможности и особенности своих партнеров: ударная нога, рывок... Еще условие – партнеры по команде должны быть единомышленниками. Вот тогда игра складывается.

Матч "Локомотив" - "Оренбург" состоится в субботу, 13 мая, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Лоськов сыграет с "Оренбургом"