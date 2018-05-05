Дмитрий Лоськов: "Спасибо трибунам. "Локомотив" не мог не победить"

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что за пределами поля сильнее переживает эмоции, чем в бытность игроком. Этот результат позволил железнодорожникам завоевать чемпионство 14 лет спустя.

- Эмоции по сравнению с тренерскими те же самые, - приводит пресс-служба "Локо" слова Лоськова. - Но игрокам чуть поспокойнее, наверное. На поле не так сильно переживаешь, как за его пределами за ребят. А эмоции те же.

Трибуны нас весь сезон поддерживали. Спасибо большое болельщикам, которые верили в нас до конца. Мы не могли не победить.

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры