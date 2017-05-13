Дмитрий Лоськов: "Пропустил третий гол, пока читал баннеры, посвященные Семину"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, для которого матч 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (4:0) стал последним в карьере, подчеркнул, что не гнался за рекордами. По словам 43-летнего хавбека, для него было важно провести заключительную игру на родном стадионе, которая бы носила статус официальной.

Напомним, что Лоськов установил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России. Для полузащитника действующий сезон стал 20-м. Таким образом, он обошел Сергея Семака, который отыграл в премьер-лиге 19 сезонов.

– Нервничал ли? Как и перед любой игрой, – сказал Лоськов. – Вспомнил знакомые чувства... Когда не переживаешь, значит, пора заканчивать. Но с первым касанием мяча это улетучивается.

– Раз волновались, может, и заканчивать тогда не надо?

– (смеется.) Нет, хватит. Нужно давать дорогу молодым. Приходит их время. Тех же братьев Миранчуков.

– Могли бы сыграть больше минут?

– Было два варианта: либо выходить в начале, либо в концовке. Но никто же не знал, как сложится матч.

– Вы обошли Семака по числу проведенных сезонов. Обсуждали с ним эту тему?

– Нет. Думаю, он за рекордом не гнался, как и я. Мне просто важно было провести на родном стадионе прощальный матч, который носил бы именно официальный статус. К тому же Семин сейчас тренер, в штабе ребята, с которыми я играл... Все сложилось, как нельзя лучше.

Атмосфера на трибунах была супер! Даже пропустил третий гол, пока читал баннеры, посвященные Юрий Павловичу Семину. Хочется, чтобы такая поддержка была в каждой игре. Но это зависит в первую очередь от команды.

– Вы сказали, что хотите попрощаться с болельщиками как игрок, и познакомиться как тренер. А что вы за тренер?

– Я пока только учусь. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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