Дмитрий Лоськов: "Мы ждем всех на стадионе!"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов призвал болельщиков команды прийти на матч 28-го тура премьер-лиги с "Оренбургом". Легенда железнодорожников должен выйти на поле в этой встрече.

– Мы ждем всех на стадионе, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Лоськова. – Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности.

Мне хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку. Вы всегда были с нами – не только в дни побед, но и в трудные времена.

Напомним, матч "Локомотив" – "Оренбург" состоится завтра, 13 мая, начало встречи – в 19.30. "СЭ" проведет трансляцию поединка.