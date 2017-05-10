Дмитрий Лоськов: "Моя мотивация – радовать болельщиков"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов заявил, что главная его мотивация - это болельщики. Сегодня московский клуб объявил, что 43-летний хавбек сыграет в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

– Вы наверняка помните 43-летнего Анатолия Давыдова в составе "Зенита".

– Отчетливо. Он играл флангового защитника. При этом выходил в стартовом составе вместе со своим сыном. Давыдов-старший выглядел очень прилично. При всем к нему уважении в нынешней премьер-лиге он бы так не смог. Футбол изменился. Интенсивность, скорости стали на порядок выше.

А еще помню Владимира Тумаева, играющего президента из Ижевска. Регулярно выходил на замену, и так почти до шестидесяти лет. Так что до рекордов мне далеко. Да и не гонюсь я за ними.

– В чем тогда мотивация?

– Повторюсь: моя мотивация – радовать болельщиков и иметь повод порадоваться вместе с ними. Это особая история. Мы росли вместе с ними. Когда я пришел в "Локо", на трибунах было пустовато. В дни матчей на стадионе маршировали солдаты, играл оркестр… По местам рассаживались мужики, расстилали газетки, а на них угощения… Но прошло всего несколько лет, и все изменилось. Появился крепкий кулак болельщиков. Нас ждал славный путь. Вместе нам всё было по силам.

У меня дома есть специальное место – для трофеев спортивных и охотничьих. Гости приходят и любуются – на медали, грамоты. И на призы от болельщиков ("Стальной рельс", "Человек и Паровоз". – Прим. "СЭ"). Я всегда поясняю: это не за высокие места, это в знак уважения.

Матч "Локомотив" – "Оренбург" состоится в субботу, 13 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Лоськов сыграет с "Оренбургом"