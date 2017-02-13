Дмитрий Лоськов: "Иногда участвую в двусторонках "Локо"

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов заявил, что целью железнодорожников во второй части сезона является победа в Кубке России, а также успешное выступление в чемпионате страны. Также ассистент Юрия Семина, которому накануне исполнилось 43 года, сообщил, что иногда подключается к тренировкам команды.

- Иногда главный тренер предлагает мне подключиться для равного количества, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Лоськова. - Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим (улыбается).

- В чем заключается особенность третьего сбора?

- Подразумевается, что более напряженными станут игры. К кубковому матчу с "Тосно" форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть Кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится.