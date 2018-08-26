Дмитрий Кузнецов: "Возвращение Еременко ударило бы по имиджу ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью "БИЗНЕС Online" поделился мнением о том, что экс-полузащитник армейцев Роман Еременко после истечения двухлетней дисквалификации не вернется в клуб, а будет выступать за "Спартак". Осенью 2016 года в пробе 31-летнего финна были обнаружены следы кокаина, он сможет дебютировать за красно-белых в октябре.

– Еременко перешел в "Спартак", а не вернулся в ЦСКА. Это вас удивило?

– Гинер сыграл большую роль в его судьбе. Когда он попался на кокаине, его поддержал клуб. Не знаю, какие были разговоры между ними, что будет после дисквалификации. Но если не было разговора и Ерёменко решил уйти в "Спартак", то с его стороны это непорядочно.

Если честно, на месте Гинера я бы не взял его назад после инцидента с наркотиками. Это бы стало ударом по имиджу ЦСКА. С этим человеком я бы сразу расстался, хотя Гинер его публично поддерживал и оказывал помощь.

– Если оценивать с позиции "Спартака", то такой трансфер для них – это плюс?

– Не уверен. Когда футболист два года без футбола, то это удар и большой шаг назад. Думаю, ему будет тяжело вернуться на прежний уровень.

Еременко выступал за ЦСКА с 2014 о 2017 год. За это время он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, забив 20 мячей. Он помог армейцам выиграть чемпионат России в сезоне-2015/16.