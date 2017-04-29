Дмитрий Кузнецов: "Рубину" нужно уже забыть про этот сезон"

Тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов, помощник Хави Грасии, после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) заявил, что не все в команде относятся к своим обязанностям на 100 процентов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Для казанской команды эта победа стала второй в премьер-лиге в этом году.

– Какой итог можно будет считать для "Рубина" успехом? Да нужно уже забыть про этот сезон, – сказал Кузнецов. – Вы понимаете, если бы мы сегодня не набрали очки, нам бы пришлось бороться за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. Сто процентов! Сейчас уже будет полегче, ребята этой победой сбросили немного груз ответственности.

– С чем на ваш взгляд связана такая обстановка в "Рубине"?

– Очень много кредитов было выдано со всеми этими звездными покупками. А на самом деле ничего же не пошло. Не получилось. С этим все и связано.

– Почему покупки появились, а результат упал? Вы входили еще в прежний тренерский штаб команды, когда такого количества приобретений не было.

– Не все относятся к своим обязанностям на 100 процентов. Надо спрашивать людей за все, что они делают. Вот и все.

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"