Дмитрий Кузнецов: "Испанские тренеры "Рубина" после судейства в Грозном говорили: "Это стыд"

Тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов рассказал о том, что испанские наставники команды были крайне недовольны судейством в матче 11-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3), информирует "Бизнес Online". Также специалист рассказал о словесной перепалке с арбитрами той встречи в подтрибунном помещении.

- Каким для вас со скамейки был матч в Грозном?

- Реакция тренерского штаба - это вообще было что-то. Они в первый раз такое видели. Мы им говорили, что это тяжелый регион, судейство... Они слушали спокойно, но не верили. А когда это произошло на поле, они говорили: "Это стыд".

- Это со второго тайма началось?

- Да еще в первом тайме Набиуллину вставили, но все пропускается. И они спрашивали: "Ну как так можно упускать такие моменты очевидные?". Вот так. Я не сдержался в туннеле и сказал судьям: "Вы увольняете Иванова, а сами продолжаете вот так судить. Это вас всех надо было убрать, а Иванова оставить!".

- Когда в прошлом сезоне при Чалом играли в Грозном, обошлось без инцидентов?

- Да, тогда ничего не было.

- В меньшинстве в Грозном "Рубин" играл лучше, чем в большинстве в Уфе. С чем это связано?

- Потому что концентрацию теряли. Когда ты ведешь 2:0 и соперник в меньшинстве, то в голову закрадывается мысль, что все закончится хорошо, а соперник сконцентрирован и играет в два раза агрессивнее. А тебя наоборот присутствует момент расслабления. Это и сказалось.