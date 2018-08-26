Дмитрий Кузнецов: "Чернов и Васин – это не уровень ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью "БИЗНЕС Online" сказал, что главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко будет сложно решать серьезные задачи с нынешним подбором игроков. Экс-хавбек полагает, что уход многолетних партнеров не должен негативно сказаться на вратаре и капитане красно-синих Игоре Акинфееве.

– Там сейчас происходит построение новой команды, ведь очень много игроков ушло. Пришли новички, но им нужно сыграться, понять требования Гончаренко. Вчерашние дублеры, которые хоть и выходили в Лиге чемпионов и чемпионате на отведенное время, сейчас оказались на ведущих ролях и должны тянуть команду. Это всё очень тяжело. Думаю, что этот год уйдет на становление, им будет очень тяжело бороться за медали, хотя эти мальчишки амбициозные и быстрые. Но опыта им не хватает.

– Как вам новички ЦСКА?

– У них есть определенный класс, но это не топ-уровень. В Лиге чемпионов мы посмотрим их уровень и возможности. Там это будет отчетливо видно. В прошлом сезоне ЦСКА великолепно выглядел в еврокубках, и это самая лучшая кампания команды за многие годы. Посмотрим, сможет ли новая команда потянуть такой уровень. Сейчас у ЦСКА новая реальность.

– Акинфеев много лет играл в связке с Березуцкими и Игнашевичем в сборной и клубе. После их ухода мы увидим другого Акинфеева? Такой сыгранности не будет, и перед ним теперь Чернов и молодые легионеры...

– Сыпаться он не начнет. Для него это не будет ударом, потому что это вратарь высокого уровня. Не проблема. Это вот для Васина, Чернова, Магнуссона и Бекао будет важно не подвести вратаря.

– Чернов и Васин способны заменить братьев и Игнашевича хотя бы в перспективе?

– Нет, это не уровень ЦСКА. Клубу нужны защитники более классные и выше уровнем. Другой вопрос, где их взять?

– Есть у молодежи ЦСКА потенциал достигнуть уровня Головина?

– Головин – это самородок, и ЦСКА повезло. Есть ведь ребята старше Головина, но они не раскрылись. Жамалетдинов неплохой нападающий, Гордюшенко и Хосонов. Чалов тоже стрельнул, но посмотрим его в новом сезоне. Потенциал состояться в футболе у этих ребят есть. Просто так в первую команду не берут, но большие задачи с ними решать пока тяжело.

После пяти туров ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 6 очков (1 победа, 3 ничьих, 1 поражение). В 6-м туре армейцы дома сыграют с "Уралом" (1 сентября, начало - 16.30 по московскому времени).